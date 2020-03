El caso de la Ñeñepolítica, que está relacionado con unas interceptaciones que se le hicieron a un ganadero conocido como Ñeñe Hernández, que luego vinculado a narcotráfico, sigue dando de qué hablar en el país.

Luego de que María Claudia Daza, secretaria privada del expresidente Álvaro Uribe Vélez, fuera salpicada en medio de este escándalo, tras aparecer en las transcripciones de unas interceptaciones que se le hicieron a este empresario, el líder del Centro Democrático comenzó a tomar decisiones.

Fuentes confirmaron que el exmandatario solicitó que la funcionaria fuera desvinculada inmediatamente de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL).

Ante esto, la propia Daza decidió presentar la renuncia a su cargo, argumentando que “ante la pérdida de confianza de quien, más que mi jefe ha sido mi mentor y amigo, doy un paso al costado y presento mi renuncia irrevocable al cargo que he desempeñado a su lado”.

La semana pasada se conoció que, al parecer, María Claudia Daza sería la interlocutora del Ñeñe Hernández en la interceptación en la cual se habla de irregularidades electorales y compra de votos a favor del hoy presidente Iván Duque.

Sin embargo, en su comunicado, ‘Caya’ Daza dice que no participó en esa conversación. “No acepto, y rechazo enérgicamente, que se me endilgue la autoría de una conversación que –de ser cierta-, sería completamente contraria a lo que ha sido mi vida de servicio abnegado y leal a una persona que y una causa en la que he creído con honradez, convicción y afecto”.

En su cuenta de Twitter, Uribe solicitó cotejar los audios que vinculan a su ya exsecretaria con este escándalo. “De parte de ella sería un abuso mayor con el presidente Duque y su transparencia, y con mi persona, que he luchado con toda pulcritud”, manifestó.

En entrevista con la revista Semana, Uribe explicó que “siente rabia” porque su carrera política ha sito totalmente transparente y por eso justificó su decisión de sacarla del cargo.