Uribe pide publicar audios que salpican a su secretaria privada en caso 'Ñeñe'

Sigue creciendo la polémica por la interceptación que se le hizo al asesinado ganadero José Guillermo Hernández, conocido como ‘Ñeñe’ Hernández, en la cual se habla de una supuesta compra de votos para favorecer al presidente Iván Duque y al senador Álvaro Uribe.

En las últimas horas se conoció, a través de una entrevista que concedió el periodista Julián Martínez a la Revista Semana, que María Claudia Daza, que es la secretaria privada de Uribe, sería la interlocutora del 'Ñeñe' en la grabación en la que se estaría hablando de irregularidades electorales.

Ante esto, el exmandatario pidió que se publiquen esos audios. “Todavía no sacan la llamada de Claudia Daza para compra de votos, mencionan a otra señora, Priscilla, a quien yo le habría dado la orden de comprar votos para el presidente Duque. Saquen las pruebas, que tengan en el país o afuera, y desde mi elección como concejal en 1974”, sostuvo.

Lea también: Álvaro Uribe dijo que “jamás en su vida” ha comprado votos

Asimismo, Uribe publicó un mensaje que le envió su secretaria privada, a través del cual Daza reconoce ser amiga de María Mónica Urbina, esposa del 'Ñeñe', pero niega haber hecho alguna solicitud sobre compra de votos.

“María Claudia Daza me dice: “Es amiga desde la niñez de María Mónica Urbina esposa del Ñeñe, por ende de éste, que no figuraba como narcotraficante, relación que no incluyó solicitudes de dineros para campañas menos de compra de votos”, escribió Uribe en la red social.

Consulte aquí: Se traba proceso contra hermana de Aida Merlano por compra de votos

En una rueda de prensa, que ofreció a medios de comunicación en la ciudad de Yopal, el senador y líder del Centro Democrático afirmó que jamás a lo largo de su carrera política ha comprado votos para favorecerse en alguna elección.

Además, insiste en que la campaña del hoy presidente Iván Duque fue transparente y las cuentas de la misma están debidamente reportadas ante las autoridades electorales.