Posteriormente en un video que publicó en esta misma red social, el exmandatario rechazó el asesinato de policías y los carros bomba en el departamento del Cauca y aseguró que lo que busca este grupo guerrillero es doblegar la democracia.

Puede leer: Ola terrorista en el Cauca: Petro anuncia consejo de seguridad

“El asesinato de los policías, los carros bomba en el Cauca, acreditan que las Farc no quieren la paz, quiere doblegar nuestra democracia. El diálogo no es para que justifiquen el asesinato de los policías y la destrucción con los carros bomba. El diálogo es para que no haya violencia y tiene que quedarse sin violencia”, indicó Álvaro Uribe en un aparte de la grabación.

Asimismo, Uribe le anunció a la opinión pública que Valencia Cossio hablará con el Gobierno nacional y le expresará el total rechazo del partido Centro Democrático a las acciones de violencia de las disidencias de las Farc.

“El doctor Fabio Valencia que ha sido invitado por el Gobierno a participar en esas conversaciones, no obstante nuestro partido es un partido de oposición, hablará con el Gobierno este tema y le expresará al Gobierno nuestro total rechazo a estas acciones de las Farc que nos crean una enorme dificultad”, manifestó.

También lea: Un policía sucreño entre las víctimas del ataque terrorista en el Cauca

Finalmente, el expresidente aseguró que al partido Centro Democrático le queda imposible apoyar una mesa de diálogos con las Farc cuando lo único que quiere este grupo armado es generar violencia.

“A este partido le queda prácticamente imposible participar en un proceso de diálogo al cual nos ha invitado el Gobierno nacional, cuando una parte como las Farc lo único que quiere es violencia”, concluyó.

VEA EL VIDEO AQUÍ