En el marco del foro " Las Regiones Vuelven al Centro", que se llevó a cabo en el auditorio de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, el expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez expuso las posibles preguntas de la consulta popular que el partido Centro Democrático impulsará en contra de las reformas del Gobierno de Gustavo Petro Urrego.

Durante la jornada, Uribe Vélez se refirió a los cuestionamientos que deben hacerse sobre la reforma a la salud y pidió reflexionar sobre pedir una pregunta adicional que aumente los cupos para especializaciones de medicina.

“Nosotros pensamos no se debe suprimir la EPS, no se le deben eliminar las funciones de aseguradora ni sustituirla por esos centros del Estado. Que la plata no la maneje la politiquería entregándole esos dineros a fondos departamentales o municipales”, dijo Álvaro Uribe.

El líder del Centro Democrático agregó: “Entre los cambios queremos, es que se mejore la remuneración de todo el sector salud, segundo cambio, más recursos a las zonas dispersas donde hay dispersión poblacional pero sin monopolio estatal, con acciones donde participen el Estado, los particulares y el sector solidario”.

Estas son las preguntas referentes a salud, inmersas en el borrador:

SALUD

PREGUNTA 1. NO ELIMINACIÓN DE LAS EPS?

¿Rechaza usted que se elimine su entidad promotora de salud – EPS?

PREGUNTA 2. NO ELIMINACIÓN A LAS FUNCIONES DE ASEGURAMIENTO DE LAS EPS?

¿Rechaza usted que se eliminen las funciones de aseguramiento de las EPS?

PREGUNTA 3. MEJOR REMUNERACIÓN PARA EL PERSONAL DE SALUD

¿Aprueba usted mejorar las condiciones de remuneración y/o compensación de los médicos y en general del talento humano de la salud?

PREGUNTA 4. PRONTO PAGO A HOSPITALES Y CLÍNICAS

¿Aprueba usted reducir los tiempos de pago a hospitales y clínicas por la prestación de servicios de salud?

PREGUNTA 5. ENFOQUE PREVENTIVO

¿Aprueba usted que, entre el Estado, los particulares y las entidades solidarias se mejoren las acciones preventivas de la salud para la ciudadanía?

PREGUNTA 6. ATENCIÓN OPORTUNA A POBLACIÓN EN ZONAS DISPERSAS Y RURALES

¿Aprueba usted que el Sistema de Salud oriente recursos de manera focalizada, con participación del Estado, los particulares, el sector solidario, para mejorar la prestación de servicios en zonas rurales dispersas o con insuficientes centros de salud y hospitales?

PREGUNTA 7. LIBRE ELECCIÓN DE SU INSTITUCIÓN PRESTADORA DE SALUD - IPS

¿Rechaza usted que sea un centro de salud primario escogido por el Estado el que defina el médico y el hospital que lo va a atender?

PREGUNTA 8. NO AL MANEJO POLITIQUERO DE LOS RECURSOS DE LA SALUD (este se fusionaría con otro punto)