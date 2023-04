Uribe propone eliminar el IVA a la gasolina de aviones y tiquetes aéreos con destino a San Andrés

Luego de una reunión con congresistas del Centro Democrático y sectores productivos y sociales de San Andrés, el expresidente Álvaro Uribe, propuso la eliminación del IVA a la gasolina de los aviones que tengan como destino la isla.

“Aquí se ha dicho que uno de los obstáculos es el precio de la gasolina, entonces se ha pedido que se busque con el Gobierno Nacional quitarle el IVA a la gasolina de avión, que podría llevar también a unos acuerdos con las compañías aéreas para tarifas favorables, para recuperar un alto nivel de turismo”, indicó el expresidente.

Uribe dijo también que el partido Centro Democrático ha presentado un proyecto que apunta a fortalecer el turismo y reactivar la economía de San Andrés.

“Respetuosamente queremos pedirle al presidente Petro, a su gobierno, a todos los partidos políticos, considerar el proyecto que nuestro partido ha presentado por intermedio del senador Honorio Henríquez, segundo vicepresidente del Senado, para fortalecer el turismo. Los estímulos del presidente Duque ayudaron, pero vencieron; no es que el presidente Petro haya derramado unos impuestos, lo que pasa es que esos estímulos fueron transitorios”, añadió.

Y precisó que “el proyecto del senador Henríquez trae alivios para la gasolina de avión, quita un tiempo el impuesto al consumo en restaurantes, que no afecta a San Andrés, pero afecta al resto el turismo nacional. Resuelve también el tema del IVA a las tarifas hoteleras, que no afecta a San Andrés, pero afecta el resto del turismo nacional y también resuelve el tema del IVA a las tarifas de transporte aéreo que no tendría por qué afectar a San Andrés. Yo creo que lo que hay que aclarar es que las compañías no tienen por qué cobrar IVA a los tiquetes que se vendan en cualquier parte del país para viajar a San Andrés”.