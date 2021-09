Uribe quiere que “volvamos a los falsos positivos”: Alcalde Daniel Quintero

Por asegurar que al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, “no le interesa la seguridad”, el mandatario municipal le respondió al expresidente Álvaro Uribe Vélez, “lo que quiere es que volvamos a las políticas de las ‘Convivir’, de los falsos positivos y de la Operación Orión, eso no va a pasar en nuestra administración”.

Las declaraciones del expresidente Uribe Vélez se conocieron en un evento con jóvenes del Centro Democrático, donde también expresó que donde él fuera el mandatario de los colombianos asumiría la seguridad de Medellín y Bogotá, tras recrudecimiento de la criminalidad.

Entre tanto, el alcalde Daniel Quintero destacó que con el apoyo de la Policía, equipos tecnológicos y cámaras de videovigilancia, se alcanzó “una reducción del 40% en el número de homicidios con respecto al año anterior y un 20% en los hurtos”.

“A mi que no me venga a decir el expresidente Uribe que no nos preocupa la seguridad, cuando tenemos una reducción en los homicidios y los hurtos, estamos trabajando todos los días con tecnología, con el apoyo de la Fiscalía y la Policía Nacional para capturar a los delincuentes donde quiera que se encuentren, destacó el alcalde Daniel Quintero.

Las declaraciones de Uribe

El expresidente Uribe Vélez aseguró que al Gobierno Nacional le hace falta una mayor política de seguridad y planteó que deben reactivarse los programas de cooperación ciudadana y vigilancia.

“Yo veo que al alcalde de Medellín no le interesa la seguridad y a la alcaldesa de Bogotá uno la ve como angustiada, pero no da. Bogotá necesitaría un alcalde que estuviera hoy todos los días con la Policía en una u otra localidad”, dijo.

El pronunciamiento de Uribe Vélez se da justo cuando en Bogotá comenzaron los patrullajes militares para apoyar las labores de la Policía y tratar de mejorar las condiciones de seguridad.