Uribe relaciona a Petro con 'paras' y 'narcos' y Petro responde: "Yo no soy como usted"

Una nueva pelea quedó registrada entre los senadores Álvaro Uribe Vélez y Gustavo Petro en la plenaria que se llevó a cabo este martes.

El exmandatario lanzó fuertes acusaciones contra el excandidato presidencial y lo acusó de haber sostenido reuniones con capos del narcotráfico y con Carlos Castaño, jefe de las autodefensas.

“El senador Gustavo Petro se reunía con Carlos Castaño, quien contaba que iba a pedirle protección, a hablar mal de contradictores políticos de la misma izquierda y a señalar a algunos de ellos”, señaló Uribe.

“El 14 de julio del 2001 el señor Petro se reunió con Carlos Castaño y don Berna, pidió protección para una persona, hablaron de tierras y hubo la presencia de una funcionaria de la Defensoría del Pueblo”, añadió.

Adicionalmente, Uribe insinuó que el congresista de Colombia Humana habría tenido relación con el cartel de los Rodríguez Orejuela y con el propio Pablo Escobar.

“El senador Gustavo Petro debe explicar si recibió dinero de Miguel Rodríguez Orejuela. Un allegado de Miguel Rodríguez, en tiempo reciente ha afirmado, que le dieron un millón de dólares al señor Petro, informa sobre la persona que intervino, las cartas que se enviaron, y que se utilizó el canal de Venezuela”, manifestó.

Y afirma: “José Fernando Ospina Montoya, alias ‘Gordo Lamba’, quien confiesa que delinquió con Pablo Escobar, afirma en audio difundido por un portal, que el señor Petro se reunía con Pablo Escobar quien le habría dado 2 millones de dólares para atacar el Palacio de Justicia”.

Estas acusaciones llevaron al senador Gustavo Petro a responder de forma vehemente advirtiendo que se trata de un acto desesperado de parte del expresidente Uribe hacer este tipo de acusaciones para crear una cortina de humo sobre todo lo que está sucediendo.

“Comenta que el señor Escobar me pagó dos millones de dólares, entonces yo soy más rico que usted, tengo más haciendas que usted, soy más rico que sus hijos con toda esa cantidad de plata que me han entregado. Cuando vino la toma del Palacio de Justicia yo era un concejal de Zipaquirá, preso, torturado, metido en la cárcel Modelo, no en los apartamenticos como el señor Arias, así que no podía recibir esa plata estando preso”, dijo.

Dijo que Carlos Castaño lo quería matar porque altos funcionarios de la Fiscalía se lo habían sugerido y por eso decidió hablar de frente con el jefe paramilitar.

“Y de chiripas salvé mi vida de esa circunstancias, y fue la única vez que vi a ese señor delante de funcionarios públicos, menos mal he sobrevivido para denunciar toda esa cantidad de articulaciones entre la mafia y el poder político parte del cual usted representa”, sostuvo.

“Ahora entiendo ese desespero, es que el tema de Marta Lucía Ramírez, de sus sociedades con la mafia, de las cosas que van apareciendo tienen que llevarlo a usted a ensuciar a todo el mundo, como si todos fueran como usted. Pero no Uribe, yo no soy como usted”, enfatizó.

La más reciente pelea que se registró entre los dos dirigentes políticos, también fue en torno al narcotraficante Pablo Escobar y luego de que Petro relacionara al padre de Álvaro Uribe con el capo del cartel de Medellín.