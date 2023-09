Uribe se suma a las reacciones por altercado del alcalde Quintero

Luego de que el alcalde Daniel Quintero protagonizará un penoso altercado, en el Concejo de Medellín, muchos han salido a reaccionar, entre estas personas se encuentra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que por medio de un video en su cuenta de X se refirió al tema.

“Miren ustedes la cantidad de recursos de la ciudad de Medellín y el mal uso que les han dado y cuando uno pregunta por eso, la respuesta que le dan es que uno es el ladrón de Medellín”, expresó Uribe.

De igual forma, Uribe manifestó que había manejado la ciudad de Medellín y los recursos de la misma con pulcritud absoluta y austeridad. Además, criticó el estado de la capital antioqueña, diciendo que la ciudad estaba llena de basuras y que el centro padecía una crisis humanitaria que puede convertirse en una crisis de salud pública.



Cabe recordar que el episodio por el que critican a Daniel Quintero sucedió el 21 de septiembre, cuando el alcalde asistió a la sede del concejo de la ciudad para radicar un proyecto donde se pone de manifiesto la propuesta para diluir la propiedad que tiene EPM en Tigo-UNE, pero en medio de una rueda de prensa tuvo una discusión fuerte con el concejal Sebastián López del Centro Democrático.

A los ojos de varios medios de comunicación el concejal López, en compañía de la concejal Claudia Ramírez increpó al alcalde preguntándole, entre otras cosas, por Buen Comienzo, la mala calidad en materia de infraestructura de la ciudad, el dinero destinado para los adultos mayores, entre otros temas.

Y fue allí cuando Quintero, ante los cuestionamientos reaccionó con una frase que ha dado la vuelta en redes sociales y ha sorprendido a muchos: “¡Me voy pa’ no pegarle, hijueputa!”.



“Salgo a decirle que ya que nunca llegó al Concejo no se le iba a permitir, a que llegara a insultarnos a todos. Él se empieza a descontrolar y yo le pregunto dónde están todos los recursos de la ciudad de Medellín que se están perdiendo, y que reclama la ciudad a gritos, él se descompone y al final que no logra controlarse me amenaza y me insulta”, aseguró Sebastián López.

Así mismo, López cuestionó fuertemente si Quintero está en “capacidad para dirigir la capacidad de Medellín”, ya que, asegura nunca había visto que un alcalde de Medellín perdiera la cordura de esa forma.



Por medio de un comunicado, la bancada del Centro Democrático también manifestó su apoyo a los concejales violentados diciendo que las palabras usadas por Quintero eran infundadas y temerarias.

Varios concejales se sumaron a las voces de protesta en contra de las palabras de grueso calibre usadas contra Sebastián López por parte de Quintero, una de ellas fue la del concejal Daniel Duque que mencionó que lo sucedido hoy era una muestra de lo que es el alcalde Quintero, en sus palabras, una persona a la que no le gusta el control político, ni los pesos, ni los contrapesos.

“Lo que dijo demuestra su personalidad, un tipo que no respeta, que no es capaz de argumentar, de hacer un debate respetuoso que le gustan los monólogos, que no le gusta que lo increpen y le hagan preguntas, eso no puede seguir haciendo escala en la política colombiana”, sostuvo Duque sobre el hecho.