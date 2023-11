Uribe sobre demanda en su contra en Argentina por falsos positivos: "Nunca fui omisivo"

El expresidente Álvaro Uribe se pronunció de nuevo en su cuenta de X, con un video en el que se defendió de la demanda que presentaron tres ONG en Argentina, por la presunta responsabilidad del exmandatario en el escándalo de las ejecuciones extrajudiciales, conocidas como 'falsos positivos'.

Uribe inició su discurso mencionando que una persona que fue uno de los altos funcionarios de la Fiscalía, le explicó que varias acciones tomadas por su gobierno, permitieron encaminar la investigación para establecer las denuncias contra los militares.

El exmandatario asegura que varias ONG internacionales denunciaban que agentes del Ejército daban de baja a civiles y los vestían como integrantes de grupos armados para presentarlos como bajas en combate, pero Uribe aseguró que nunca omitió las denuncias.

"ONG internacionales de izquierda acusaban a nuestras Fuerzas Armadas de asesinar campesinos inocentes en lugar de darle de baja a integrantes de grupos terroristas (..). Por supuesto, cuando estas quejas llegaban, a mí me era difícil creerlas, por mi afecto a los soldados y policías de Colombia, pero nunca fui omisivo.", aseguró el expresidente.

Resaltó que en 2006, llegaron a un acuerdo para que cuando se abrieran investigaciones contra militares por este tipo de denuncias, debían iniciar por la Fiscalía, es decir, la justicia ordinaria, y no por la justicia penal militar.

Uribe menciona que por esta decisión que fue tomada para beneficiar la transparencia, su gobierno fue señalado de querer acabar con el justicia penal militar.

"Por eso me acusaron de querer acabar la Justicia Penal Militar. Todo se hizo por transparencia. El Gobierno que me sucedió alegaba que yo había acabado con la Justicia Penal Militar. Si nuestro gobierno hubiera sido criminal, Colombia no habría mejorado", concluyó el exmandatario.

Este es el segundo pronunciamiento del presidente con respecto a esta demanda presentada en Argentina, pues unas horas después de que se diera a conocer la información, Uribe aseguró que está listo para enfrentar esta situación que calificó como una 'temeridad'.