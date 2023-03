Uribe y Petro logran nuevo acuerdo: ahora en reforma laboral

Uribe propuso entonces un “Acuerdo Quinquenal de Incremento Salarial y de Productividad”, al cual el mismo presidente Petro estuvo de acuerdo.

”No me disgusta la idea de un acuerdo quinquenal para elevar salarios reales de acuerdo a la productividad, lo propuse en campaña y concuerdo con Uribe, pero ese artículo debe figurar en la actual reforma laboral y no sustituirla”, dijo el presidente Gustavo Petro, luego de conocer la propuesta.