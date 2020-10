Uribismo afirma que indígenas son los mayores terratenientes del país 

Polémica ha generado la afirmación de algunos congresistas del Centro Democrático sobre la minga indígena que va rumbo a Bogotá, en torno a la posesión de tierras en el país.

El representante a la Cámara, Edwin Ballesteros, del Centro Democrático, manifestó que los indígenas se han convertido en los mayores terratenientes del país.

En contexto: "Este es un gobierno dialogante, sin amenazas": Duque sobre la minga indígena

"Estas comunidades se convirtieron en verdaderos terratenientes, lo han dicho varios medios de comunicación. Un informe del diario La República, del 6 de junio de este año, lo que prueba que el 42.5% de las tierras estipuladas en Colombia están en poder de personas naturales y empresas, 48 millones de hectáreas, y el 30% están en manos de resguardos indígenas, comunidades negras, áreas protegidas y baldíos", indicó.

Estas declaraciones generaron la indignación de la representante María José Pizarro, quien afirmó que le da estupor escuchar a sus homólogos del uribismo.

"Me da un profundo dolor porque esto lo que significa es no reconocer que el problema no es solamente de recursos, son las masacres diarias, es el estado de guerra en que viven las comunidades, es el estado de zozobra, es la presencia macabra de actores armados en sus territorios", indicó la congresista de oposición.

Respuesta

Desde la Organización Nacional de Indígenas (Onic) desmintieron esas cifras dadas por el vocero del Centro democrático. El expresidente de la Onic, Armando Valbuena, afirmó que los grandes terratenientes son lo que se dedican a la ganadería extensiva.

Lea también: Senado escuchará a los voceros de la Minga Indígena

"En Colombia hay 2362 personas jurídicas poseedoras de 40.600.000 hectáreas de las mejores tierras, es es el 34% del territorio de la República, dedicadas a la ganadería y la agroindustria, eso significa latifundios y se continúa despojando tierras a los pueblos indígenas, afros y campesinos. Es injusto que una población que oscila entre seis a once millones de personas en 200 años de República, solo le han reconocido 835.000 hectáreas de tierra, con lo que abastecen el sistema alimentario", señaló el miembro de la Onic.

Por último, el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Gabriel Vallejo, afirmó que la minga indígena es responsable de la infiltración de grupos terroristas en sus manifestaciones.