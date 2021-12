Uribismo niega haber recomendado hojas de vida para ascensos de militares

El Centro Democrático aseguró que el proceso de ascensos de integrantes de la Fuerza Pública está reglado por ley y ningún congresista puede inmiscuirse en este tipo de asuntos.

Ante las versiones que habrían surgido sobre la posible inclusión de algunas hojas de vida recomendadas por integrantes del uribismo, la colectividad afirmó que no ha habido “amiguismos” en este caso.

“El Congreso tiene un reglamento para el ascenso de los altos oficiales, el Gobierno envía la lista de los escogidos en cada institución y esos son los que tramitamos, nosotros estudiamos las hojas de vida que nos presenta el Gobierno y lo único que tiene que hacer el Congreso es aprobar o improbar las propuestas. Ahí no hubo ninguna modificación, menos amiguismos, porque nosotros estudiamos lo que llega del Gobierno”, dijo el senador Ernesto Macías.

Macías negó que se hayan hecho recomendaciones o se hayan entregado currículos de última hora al Ministerio de Defensa para promover a determinados oficiales y descabezar a otros.

“Ningún senador, ni grupo de senadores, ni la misma Comisión puede cambiar los nombres que el Gobierno propone porque eso está reglado por ley, de manera que no podemos hacerlo”, manifestó.

“No recomendamos hojas de vida, para nada, porque primero uno no le mete la mano a las instituciones con recomendaciones, yo quisiera que cambiaran a un comandante en mi departamento por varias razones, pero nunca me atrevo a decirle a los comandantes y mucho menos para meter una hoja de vida o excluirla por amiguismos, eso no ocurre”, insistió.

La plenaria del Senado aprobó el ascenso definitivo de 46 oficiales que pertenecen a la Policía Nacional, al Ejército, a la Armada y a la Fuerza Aérea.