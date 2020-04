Uribismo plantea reducción de número de congresistas

De nuevo fue radicado un proyecto de acto legislativo que propone la reducción del número de congresistas en ambas Cámaras para que el Estado se ahorre unos $316.400 millones anuales.

El representante Óscar Villamizar, del Centro Democrático, autor de la iniciativa, propone la eliminación de 122 curules en Senado y Cámara.

#Hoy radico proyecto de Acto Legislativo q reduce de 280 curules a 157, es decir se eliminan 122 curules, Senado pasará de 108 escaños a 51, Cámara de Repres. tendrá 106, el ahorro será de $316.400 millones anuales, y para siempre@CeDemocratico @CamaraColombia @SenadoGovCo pic.twitter.com/cZp7NNOblX — Óscar Villamizar M. (@OscarVillamiz) April 15, 2020

El vicepresidente de la Cámara, Óscar Villamizar justificó que se deben tomar medidas a corto y mediano plazo para afrontar la crisis económica que dejará la pandemia en Colombia y reducirle gastos al Estado.

"Buscamos que con estos recursos se pueda hacer una inversión para reactivar la economía y hago un llamado al Gobierno Nacional para que nos reinventemos a empezar a trabajar con las nuevas tecnologías y lograr una mejor estabilidad en esta época digital", manifestó el Congresista.

Sectores de oposición rechazaron de inmediato la propuesta afirmando que en repetidas ocaciones se han radicado proyectos de ley para que los congresistas se reduzcan el sueldo y al final los mismos miembros de diferentes partidos políticos hunden esas iniciativas.

El representante a la Cámara, Mauricio Toro, de la Alianza Verde, señaló que esa iniciativa del Centro Democrático es un golpe a la democracia mientras que con la reducción de los sueldos de congresistas se daría un ahorro aún mayor para el Estado.

"No entiendo entonces el porqué de no haber querido apoyar la propuesta de la Alianza Verde que es la de reducir los salarios de los altos funcionarios del Estado para ahorrarnos incluso más dinero de lo que se plantea ahora. No se puede pensar que con la excusa de ahorrarle dinero al Estado hay que minar la democracia. Así empiezan, primero con la reducción del tamaño del Congreso y terminan proponiendo una sola Cámara", afirmó el congresista.

El debate apenas se inicia camino a esta propuesta del Centro Democrático que de nuevo promete levantar ampolla.

