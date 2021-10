Uribismo vuelve a presentar proyecto de ley para prohibir el matrimonio infantil, ¿pasará esta vez?

El representante a la Cámara Jhon Jairo Bermúdez por el Centro Democrático, radicó un proyecto de ley para prohibir el matrimonio de menores de edad en el país.

De acuerdo con el parlamentario “hoy está permitido en Colombia el matrimonio infantil con solo el consentimiento de los padres o de los menores de edad. Creemos que de acuerdo a los tratados internacionales de proteger los derechos de los niños y adolescentes esta figura tiene que desaparecer de nuestro código civil”.

Asimismo, sostuvo que “el matrimonio infantil es una práctica y un obstáculo para avanzar en materia de igualdad de género. Además trae consecuencias como la deserción escolar, restricción de las libertades, mayor riesgo de violencia doméstica y consecuencias psicológicas a largo plazo”.

“Nosotros lo que estamos buscando es proteger esos derechos, que no hayan embarazos precoces, que no haya violencia intrafamiliar y que no haya muchas veces haya esclavitud, porque cuando una persona es demasiado adulta y la otra es un menor de edad, esto se convierte en un sistema de esclavitud”, señaló.

Bermúdez recordó que “la figura del matrimonio nació en Colombia en la guerra de los mil días. Creemos que ya es hora de superar esas etapas y de generar libertad a los niños para que no sean casados o unidos por la sola voluntad de los padres”.

“Muchas veces hay hasta unos intereses económicos. En la guerra de los mil días se permitió esa norma para que la esposa pudiera cobrar la pensión de su esposo. Esta es una norma que ya tenemos que sacar de nuestro código”, añadió.

“El diagnóstico del matrimonio infantil y uniones tempranas en Colombia, llevado a cabo por el Departamento Nacional de Planeación presentado en el 2019, arrojó que los matrimonios infantiles y uniones tempranas en mujeres entre 15 y 19 años representan cerca del 13% y que alcanzan el 22% en las zonas rurales, conforme con los resultados de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS, 2015)”, explicó el parlamentario.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que congresistas uribistas tratan de sacar adelante esta iniciativa. La expectativa es si en esta ocasión el proyecto de ley podrá cumplir su trámite en el Congreso.