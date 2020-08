Uribismo y oposición se enfrentan por solicitud de renuncia de Ordóñez

Ante la plenaria de la Cámara de Representantes, la congresista Ángela María Robledo le pidió a Alejandro Ordoñez su renuncia como embajador de Colombia ante la OEA (Organización de Estados Americanos), como consecuencia del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que condenó al Estado colombiano.

Robledo señaló que la Corte IDH condenó al Estado por las actuaciones de Ordoñez, quien siendo Procurador General destituyó a Gustavo Petro como alcalde mayor de Bogotá y, por esta razón, debería renunciar al cargo diplomático.

En contexto: Gobierno Duque propuso indemnización a Gustavo Petro en proceso ante la CIDH

"Yo esperaría que como una consecuencia natural de lo que aquí se señala, siendo que Alejandro Ordoñez es el directo responsable de lo que aquí se señala, pues tenga la diplomacia y el cuidado con Colombia para que renuncie a la OEA, una instancia que se supone defiende los derechos humanos de Colombia y de la región", señaló la congresista.

A estas afirmaciones respondió el Centro Democrático a través del representante José Jaime Euscátegui, quien afirmó que existe un sesgo político e ideológico en esa instancia de la misma forma como ocurre en la justicia colombiana.

"A mi no me diga que un órgano de control no puede sancionar a un funcionario electo por voto popular. Eso es un exabrupto y nosotros aquí cruzados de brazos viendo cómo se viola nuestra soberanía. Ahora resulta que son los jueces extranjeros los que vienen a decir cómo podemos poner en cintura a nuestros políticos que cuando se apartan de la Constitución y la ley según la Corte Interamericana no pueden ser sancionados ejemplarmente", señaló el congresista.

Más en: "Tengo mi corazón roto": ministra Alicia Arango rompe en llanto por situación de Uribe

El propio Gustavo Petro, beneficiario de esta decisión de la Corte IDH, pidió también la renuncia del exprocurador Ordóñez en el cargo ante la OEA, durante su ampliación de la decisión del fallo.