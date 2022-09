Este martes el presidente Gustavo Petro y expresidente Álvaro Uribe tuvieron una segunda reunión en la Casa de Nariño encuentro en el cual el expresidente hizo un llamado a sus partidarios a no estigmatizar al Gobierno Petro y a hacer una oposición que no polarice.

"Es importante decirle a los colombianos que estanos buscando contribuir con el actual Gobierno, para que nuestra tarea de oposición sea contractiva y no polarizante", dijo el expresidente quien hizo un llamado a que se deje de utilizar el término de ultraderecha, teniendo en cuenta, que lo que le interesa al Centro Democrático es que se tenga una economía sostenible.

Si bien muchos ciudadanos seguidores de Uribe, y políticos de derecha, celebraron la reunión resaltando que esto es prueba de que se puede dialogar entre polos opuestos buscando llegar a consensos, al parecer la reunión no cayó bien en un sector del Uribismo donde se criticó al expresidente por "lavarle la cara a Petro".

La persona que hizo la polémica afirmación fue el exprecandidato presidencial por el Centro Democrático, Rafael Nieto, quien hizo varias consideraciones de la reunión Uribe - Petro.

Nieto, quien fue viceministro del Interior en el primer Gobierno de Uribe, consideró que la reunión "da un mensaje equívoco y desafortunado. Peor fue el empeño en no llamar socialista a un gobierno que claramente lo es", empezó diciendo.

Nieto consideró que "Uribe cree que es una manera de que no llamen al uribismo de extrema derecha. Está equivocado. Le seguirán diciendo así una y otra vez, aunque no lo sea y a pesar de su obsesión en llamarse centro. En cambio su declaración le lava la cara a Petro y sus política", agregó.

Asimismo rechazó el hecho que que se esté de acuerdo en cierto modo con la Reforma Tributaria de Petro: "Fatal que el Centro Democrático comparta la idea de que la tributaria hace bien en buscar más recaudo. No, esa tributaria no se necesita. Solo el petróleo y el carbón generarán 34 billones adicionales este año. Lo que se necesita es recortar gastos, no seguir aumentándolos".

Finalmente cuestionó el hecho de que se piense que la derecha no se preocupa por lo social: "Error también comprar discurso de que la derecha no se preocupa por lo "social" y en cambio la izquierda si. Todos compartimos preocupación por lo "social" y reducir pobreza. Problema no es de fines sino de medios y resultados. Izquierda habla bonito y solo produce más pobreza", concluyó Nieto.