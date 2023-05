Uso recreativo de cannabis para adultos en Colombia: Petro envía mensaje al Congreso

Desde el municipio de Olaya Herrera en el departamento de Nariño, el presidente Gustavo Petro criticó la política mundial contra las drogas, manifestando que ha sido un fracaso y que debe ser cambiada. El pronunciamiento lo hizo durante una cumbre cocalera, de la que participaron cultivadores de los departamentos del suroccidente del país.

“No se trata de remplazar una mata por otra, una especie vegetal por otra. Hasta aquí lo que cosechamos son fracasos. No tenemos una realidad revelada, pero no se trata de sustituir una mata; la mata no mata, es el mercado el que mata. Hay que sustituir una economía ilegal por otra economía, rentable para los campesinos”, dijo Petro.

Encuentre aquí: Uso recreativo de la marihuana a dos pasos de ser legal en Colombia

De otro lado el presidente también envió un mensaje al ELN, manifestándole que mientras se avanza en los diálogos, se trabaje en un verdadero cese al fuego. El mandatario le dijo al grupo armado que se dejen de matar, para frenar la violencia en los territorios.

“Sí queremos darle el estatus político al ELN, pero reconociendo las nuevas realidades. Trabajemos en serio un cese al fuego y que en primer lugar se ponga la vida de la ciudadanía”, expresó Petro.

Otro de los mensajes fue el que envió a los congresistas, a los que les pidió que aprueben el uso recreativo de cannabis para adultos.

“Colombia podría tener unas enormes ventajas comerciales para convertir esa producción de ese vegetal en una riqueza que privilegie el campesinado. Espero el congreso de la república apruebe ese cambio en la constitución, que demos ese paso. Reconozco que hay obstáculos éticos y morales por lo que hemos sufrido al redero de estos consumos, pero el mundo va para la legalización de esa economía”, puntualizó el presidente.

Lea también: Incautan seis toneladas de marihuana escondidas en una mezcladora: valía una millonada

Por último respaldó el viaje que realiza la vicepresidenta Francia Márquez en África y dijo que los colombianos debemos reconocer que por nuestras venas, también recorre sangre negra.