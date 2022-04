Usted terminó siendo un hipócrita: John Milton Rodríguez a Gustavo Petro 

Continúan las críticas y cuestionamientos al líder de la Colombia Humana Gustavo Petro por la reunión de su hermano Juan Fernando Petro en la cárcel La Picota con el exsenador Iván Moreno.



El candidato presidencial John Milton Rodríguez pidió a Petro renunciar a su candidatura no sólo por la reunión de su hermano con Moreno sino por tener en su campaña a líderes políticos como Roy Barreras, Armando Benedetti y Piedad Córdoba.

Le puede interesar: La contundente respuesta de Gustavo Petro a Federico Gutiérrez

“Ganar como sea desfigura al que sea. Señor Gustavo Petro usted empezó esta carrera loca de ganar como sea invitando a su grupo a reconocidos practicantes de la promiscuidad política en Colombia como el señor Roy Barreras, el señor Armando Benedetti, la señora Piedad Córdoba, entre otros”, dijo Rodríguez.

Asimismo, el candidato presidencial indicó que la reunión de Juan Fernando Petro no puede ser catalogada como un entrampamiento. “En conclusión, usted terminó siendo un hipócrita con sus propios seguidores, su candidatura, por lo tanto, es insostenible, porque al pueblo colombiano se respeta, renuncie de inmediato”, señaló Rodríguez.

Lea también: Colombia Humana denuncia presunto robo en una de sus sedes en Bogotá



Además de Rodríguez, otros candidatos como Enrique Gómez de Salvación Nacional pidieron la renuncia de Petro.

“Esto no es ningún error, es algo premeditado y es parte de una corruptela. Si esto hubiera ocurrido conmigo o con otro candidato estaríamos siendo quemados en la Plaza de Bolívar. Recordemos el episodio con plata en bolsas, él lo aceptó y eso es muy grave”, expresó.

El candidato presidencial Gustavo Petro señaló que “mi hermano no hace parte de la campaña , no pertenece a ninguno de sus cargos directivos, no asiste a ninguna de las reuniones, su trabajo está ligado a la Comisión Intereclesial y su labor ha sido reconocida internacionalmente”, sostuvo.