Vacuna anticovid no será un acto político sino un proceso sostenible en el tiempo: Duque

Dijo que el Gobierno viene trabajando en acuerdos bilaterales para lograr obtener más vacunas, mientras reconoció que "el mundo enfrenta una situación compleja donde hay farmacéuticas que han demorado la entrega de sus dosis. Por eso lo importante no es llegar con cualquier cantidad, sino empezar el ciclo sostenible, articulado y que llegue a todos los territorios. Ese es el propósito nuestro".

En ese sentido, le pidió a los colombianos no bajar la guardia con los cuidados para evitar la propagación del virus.

"El hecho de que lleguen las vacunas no significa que el virus se va al otro día, no significa que debemos dejar de usar tapabocas y de cumplir con los protocolos. Quiero ser claro y contundente porque tenemos que estar preparados para todo el año, no solo con las vacunas sino también con tapabocas, distanciamiento y protocolos de bioseguridad".

Frente a las críticas al Gobierno por el retraso en el inicio del proceso de vacunación en comparación con otros países de América Latina, el presidente Duque explicó que "hemos visto países en los que se han entregado algunas dosis que las administran inmediatamente, pero después no tienen clara la siguiente entrega. Entonces se hace el acto político de decir que están vacunando, pero pierden sostenibilidad. Esto no se trata solamente de recibir una dosis".

Finalmente, no entregó una fecha sobre el inicio del plan de vacunación en el país, pero señaló que "estamos trabajando para tenerlas en el mes de febrero, pero estamos viendo lo que está pasando en otros países donde solo están llegando pequeñas dosis".

Concluyó que "nosotros tenemos que garantizar la sostenibilidad para el Plan de Vacunación y esperamos delinear en los próximos días dosis exactas, cantidades exactas y poder entonces enfilar ese proceso".