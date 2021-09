Luego de una visita en varios sectores de la ciudad de Barranquilla para hacer seguimiento a las afectaciones por la calidad del agua que sigue llegando con un color amarillento a los hogares de la ciudad, varios concejales se dirigieron a las instalaciones de Triple A para abordar la situación.

Los cabildantes sostuvieron una reunión con el gerente General de la compañía, Jairo de Castro, y con el gerente Operativo Ramón Hemer, con el fin de hablar acerca de los avances de la empresa en la mejoría de la situación.

Sin embargo, la reunión empezó a acalorarse, y el concejal Óscar Galán cuestionó el hecho de que el gerente de Triple A no haya asistido al Concejo de Barranquilla para abordar este tema, que tanto ha afectado a los hogares de los barranquilleros.

"Usted no apareció ayer cuando lo citamos. Tuvimos que venirlo a buscar a las instalaciones de la empresa porque no nos dio la cara cuando la tenía que da. Perdóneme pero usted no grita más que yo y usted no apareció cuando lo citamos", dijo el cabildante Galán.

Así mismo, el concejal Galán le dijo además al gerente de Triple A que "se vacune contra la indiferencia" y exigió que disminuya la tarifa del servicio del agua, ante la mala calidad del preciado líquido en los hogares de los barranquilleros, una de las peticiones más sentidas en la capital del Atlántico.

Por su parte, la empresa Triple A dijo que el tema de la tarifa debe revisarse con la Comisión de Regulación de Agua Potable, por lo que aún no es viable dicha propuesta.