“Vamos a recibir resultados en casa”: esposa de Rodolfo Hernández

“No mentir, no robar, no traicionar y cero impunidad. Eso lo vamos a cumplir. Por eso hay que votar por el candidato Rodolfo Hernández”, exclamó.

Por otro lado, dijo que sentía las elecciones tranquilas. Socorro Olivera manifestó no sentir preocupación por el panorama que se viene para este domingo, porque el equipo de trabajo de Rodolfo Hernández confía en el orden e instituciones que forman parte de las dos campañas que se enfrentarán en la urnas.

“Sin ningún miedo vamos a salir a votar”, dijo la esposa del candidato santandereano. Por su parte, en un comunicado, Rodolfo Hernández informó que saldría a votar sobre las 12 del mediodía este 19 de junio. Para votar en el colegio Santander, lugar al que ha asistido en las jornadas electorales de los últimos diez años.

