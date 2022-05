Las elecciones presidenciales en Colombia se aproximan y los candidatos terminan de hacer campaña para invitar a todos los ciudadanos a votar por ellos.



Esta vez fue el turno de Federico Gutiérrez, quien se encontró con más de 20.000 personas en Barranquilla. El paisa fue ovacionado en medio de su discursó que duró aproximadamente 30 minutos.

Durante su intervención varios gritaban “sí se puede”. Luego, Gutiérrez aseguró que todos se cansaron de “los discursos de odio, ese mismo discurso que llevaron a países como Venezuela y como Nicaragua. No nos dejemos enredar más y no nos llenemos de odio”.



A medida que fue desarrollando su discurso, iba invitando a todos los colombianos a que se unieran como país y le agradeció a cada uno de los presentes y aseguró que, con Rodrigo Lara, su fórmula vicepresidencial, ganará las próximas elecciones que se llevarán a cabo el 29 de mayo. “Vamos en con toda”, expresó.



Luego empezó a hablar sobre algunas de sus propuestas y aseguró que se enfocará en el lado social.



“En nuestro gobierno, todos nosotros juntos en mi Presidencia, vamos a tener una renta básica ampliada a cinco millones de hogares colombianos que hoy están aguantando hambre, nadie va a aguantar hambre en Colombia, porque eso no puede ocurrir”.



Al decir esto, aseguró que él viene de una familia de clase media “trabajadora” y no era ni adinerada ni política. Por lo cual, insistió que será el presidente de los jóvenes y uno de sus retos será la educación de Colombia.



Por otra parte, destacó que dará cobertura a tres millones de adultos mayores con mesadas de $330.000. Asimismo, que buscará la manera de disminuir las tarifas de energía en el Atlántico.

“No hay derecho que las familias en la costa terminen pagando las tarifas más altas, sabiendo que además por necesidades lógicas tiene que consumir más por nuestro clima”.



Antes de finalizar su discurso, se refirió a las infiltraciones en su campaña asegurando que los demás candidatos estás “desesperados porque saben que les vamos a ganar la Presidencia en democracia”, expresó Federico Gutiérrez.

AQUÍ SU DISCURSO COMPLETO