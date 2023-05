Vargas Lleras da apocalíptico panorama con Reforma Laboral: muchos serían despedidos

Un total de 82 artículos hacen parte de la ponencia de la reforma laboral que fue radicada en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.

El documento establece que los trabajadores y trabajadoras serán vinculados mediante contrato de trabajo a término indefinido y establece unas excepciones para celebrar contratos de trabajo, ya sea por tiempo determinado, por el tiempo que dure la realización de una obra o labor determinada o para ejecutar un trabajo ocasional, accidental o transitorio.

No obstante, muchos empresarios temen que con esta reforma se puedan perder más de 450.000 empleos formales ya que se mantienen los altos costos laborales para que las empresas contraten, y no se enfoca en la generación de empleo ni en reducir la informalidad, lo que puede llevar a la quiebra de empresas y trasladar costos al productor y consumidor, afectando a la economía popular.

En medio de la discusión que se da en el Congreso sobre la Reforma Laboral, se generó una nueva polémica alrededor del proyecto por cuenta de la advertencia que hizo el exvicepresidente Germán Vargas Lleras.

Durante el fin de semana, Vargas Lleras se encontró con más de 250 líderes industriales, empresarios, políticos y gremiales de Antioquia en el que tocaron temas sobre las reformas pensional, a la salud, laboral del Gobierno Petro.

Sobre la reforma laboral, se conoció el aparte de la intervención de Vargas Lleras dice que muchos empresarios le han manifestado que tendrán que despedir a miles y miles de trabajadores si el proyecto se aprueba tal y como está.

"Muchísimos empresarios me han manifestado: antes de que esa reforma sea sancionada, vamos a sacar miles y miles de personas", dijo Vargas Lleras.

Ante estas declaraciones, el presidente Gustavo Petro calificó a Vargas Lleras como un "depredador laboral" y le envió un mensaje: "Se le olvida un pequeño detalle. Las ganancias nacen de los trabajadores. Si despides tus trabajadores te quedas sin ganancias", escribió el mandatario.

Finalmente, Vargas Lleras le respondió que sus críticas son "con argumentos, informada y muy respetuosa", pero no acude a "vías de hecho, no activo primeras líneas, no promuevo paros, no cierro vías".

El video de Vargas Lleras y la respuesta de Petro