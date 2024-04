Una dura crítica lanzó el exvicepresidente Germán Vargas Lleras contra el Gobierno Nacional, por la comisión de expertos que conformó para la elaboración de una nueva reforma a la justicia.

Vargas Lleras dijo que no ha sido grata la experiencia que ha tenido haciendo parte de esta comisión y afirma que se siente excluido de la misma, porque no lo volvieron a llamar.

“No me ha resultado una muy motivadora experiencia mi participación en la comisión de reforma a la justicia, que veo no avanza, no va produciendo mayores conclusiones, de hecho, jamás volví a ser convocado”, indicó.

Explicó que “después de esa experiencia, no quiero participar de más comisiones promovidas por el Gobierno”.

Al ser preguntado sobre si tiene la intención de retirarse de dicha comisión, el exvicepresidente afirmó enfáticamente que ya fue retirado de la misma.

“Ya me retiraron, no me volvieron a convocar, pero además en las sesiones que tuvieron lugar primero anunciaron que esa comisión no se encargaría de promover una reforma a la Constitución Nacional, luego eso no fue así, no fue muy grata esa experiencia, ni la metodología, ni la cantidad de personas que integraban esa comisión”, sostuvo.

“Me temo mucho que se llegue al 20 de julio y en esa comisión no se logre reunir ningún consenso sobre ningún tema”, en torno a la manera como debe funcionar el sistema judicial del país, según afirmó Vargas.

El exvicepresidente concluyó que cualquier concertación encaminada a la construcción de una nueva reforma a la salud, debe darse a través de la bancada parlamentaria de Cambio Radical, porque su experiencia de sentarse directamente con el Gobierno, no fue la mejor.