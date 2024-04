El ex vicepresidente Germán Vargas Lleras alertó que el Gobierno Nacional estaría alistando un decreto de emergencia para convocar una asamblea nacional constituyente, tal y como lo planteó el presidente Gustavo Petro.

Aunque el ministro de Justicia, Néstor Osuna, dijo que esas afirmaciones no son ciertas, en las últimas horas Vargas Lleras se reafirmó y dijo que el tiempo dirá quién tiene la razón.

“Usualmente en mis notas dominicales y en mis declaraciones hago afirmaciones y pronósticos de hechos que terminan siendo una realidad. Me he referido a la posible constituyente, que según mi criterio este Gobierno convocará no respetando el artículo de la Constitución, sino mediante un decreto de emergencia. Mucho celebraré estar equivocado, pero solo el tiempo dirá quien tenía la razón”, indicó.

Además, Vargas recordó que él se desempeñó como ministro de Justicia en el Gobierno de Juan Manuel Santos y todavía conserva algunos amigos en esa entidad, que fueron los que le suministraron la información, según comentó en una entrevista con la Revista Semana.

“Me comentan algunas personas. Yo fui ministro de Justicia, aún conservo amigos en ese Ministerio. Me advirtieron que ya estaban trabajando y preparando los textos de ese decreto. Además, me advirtieron que están estructurando un nuevo conjunto de derechos, que serán el alicate para vender la Constituyente”, indicó.

Dijo que la carta de presentación que ya estaría en proceso de construcción, es la creación de nuevos derechos para la ciudadanía y de esta manera hacer más atractiva la propuesta de constituyente.

Vargas Lleras confía en que la Corte Constitucional tumbe ese decreto de emergencia, en caso tal de que se termine expidiendo por parte del Gobierno de Gustavo Petro.