Vargas Lleras se someterá a una nueva cirugía en abril

El exvicepresidente Germán Vargas Lleras reveló tendrá que volver a pasar por el quirófano por cuenta de algunas secuelas que le dejó un accidente que sufrió hace dos años mientras montaba bicicleta en el departamento de Boyacá.

En una conversación que tuvo con personas de la tercera edad y que fue publicada en su canal personal de YouTube, Vargas contó que quedó mal operado y tendrá que someterse a una nueva cirugía en el mes de abril.

“Hace dos años me pegue un totazo en un bicicleta y me quebré el fémur en cinco pedazos y me afecté la rodilla y la cadera, he hecho no menos de 800 terapias para fortalecer los músculos, para reentrenar la marcha y después, ya completando dos años, me hice revisar en los Estados Unidos porque seguía cojo y me diagnosticaron que había quedado mal operado”, reveló.

“En el mes de abril me voy a tener que someter nuevamente a una cirugía en donde me van a tener que extraer todos los fierros, la ferretería que tengo incorporada y volver a arrancar. Es decir, me va a tocar volver a bajar al infierno”, explicó.

Recordó también el episodio que sufrió en su cabeza cuando era vicepresidente de la República y tuvo que ser sometido a una operación por cuenta de un tumor benigno, además de los atentado que ha sufrido durante su vida política.

“Yo he pasado por todos los umbrales del dolor en mi vida, cuando lo de la cabeza, cuando las bombas, todo, pero nunca había sufrido tanto como los dolores y las limitaciones que me impuso este accidente y con los riesgos que implica la nueva cirugía, porque yo he chupado demasiada anestesia en mi vida”, añadió.

También habló de las reformas que impulsa el Gobierno de Gustavo Petro en el Congreso y se refirió al proyecto de salud en los siguientes términos: “De todas las leyes del actual gobierno, esta es la más nefasta, la más peligrosa, la más inconveniente, la que más nos afectaría individual y colectivamente”.

Sobre la reforma pensional, Vargas Lleras opinó que, “tenemos que evitar que todo el ahorro de los colombianos termine convirtiéndose en la caja menor de los caprichos de este Gobierno y nos dejen una deuda incalculable para las nuevas generaciones y para los próximos gobiernos. Ese dinero no le pertenece al Estado, ese dinero le pertenece a cada persona que a lo largo de su vida cotizó para poder tener una pensión”.

Sobre aspectos de su vida privada, el exvicepresidente afirmó que pese a todo lo que ha tenido que padecer, nunca ha pensado irse de Colombia: “Este país es mi casa y por eso me preocupa tanto su suerte", dijo.