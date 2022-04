Varios congresistas defendieron a Diego Molano en la moción de censura por operativo en Putumayo

En medio del debate de Moción de Censura en contra del ministro de Defensa Diego Molano, en la Cámara de Representantes, congresistas como José Jaime Uscátegui, Juan David Vélez, Juan Manuel Daza, Óscar Villamizar y Edward Rodríguez, entre otros, manifestaron su respaldo al jefe de la cartera de seguridad.

Para los congresistas, "el operativo fue legítimo y no se trató de una masacre contra la población civil. Una operación para afectar a las disidencias de las Farc. Además indicaron que el bazar convocado era un 'narco-bazar' de actividades ilícitas".

En su intervención, el representante del Centro Democrático José Jaime Uscátegui señaló "no me vengan a decir acá que era un bazar, esto era una reunión criminal, no hay plata para la vereda pero si hay para Buchanans y fusiles, cuerpos técnicos de criminalística demostraron que fue una operación ilegitima", dijo.

Por su parte el representante Juan David Vélez sostuvo que el operativo en la vereda El Alto Remanso, "fue una operación militar legítima contra una estructura ilegal que controla el sur del país y requiere ser desmantelada por la fuerza del Estado (...) No estamos hablando de una simple operación y nuestra fuerza pública la tiene que combatir".

Entre tanto, el congresista Juan Manuel Daza sostuvo que "aquí se ha dicho mucho que no se respetó el DIH. Todo lo contrario, la intervención era legítima porque había una necesidad de erradicar el grupo terrorista de la comunidad del Putumayo. El objetivo era disminuir el mando de la estructura del grupo terrorista."

Además, el representante Daza señaló al señor Isaías Acosta, una de las víctimas que habló en el debate , de haber sido capturado al ser parte de la columna móvil de las Farc.

En respuesta a Daza, el señor Isaías Acosta indicó que" no es que nosotros los campesinos no nos podamos tomar una botella de Buchanan´s. Allá nosotros la vendemos a $ 120.000 porque se hacía una colecta entre varios y nos la tomábamos. Somos seres humanos, no somos guerrilleros, no somos narcos, respétenos por favor".

En este debate también intervino el soldado Robinson Beleño quien dijo "gracias a Dios estoy vivo, soy campesino y les doy mi testimonio y les digo que no se dejen incriminar de los grupos armados que se aprovechan de esa condición".

Finalmente, el representante Edward Rodríguez en su y intervención, anunció una petición para que en la JEP también se tenga un macrocaso para las víctimas de la Fuerza Pública en medio del conflicto armado.

"La JEP debe trabajar por llevar justicia, reparación y garantías de no repetición a los más de 403.353 uniformados que, en el valiente cumplimiento de su deber, fueron victimizados por los horrores del conflicto. Estos casos corresponden a características específicas que merecen ser tratados en un macro caso particular entendiendo la particularidad de las víctimas uniformadas y sus familias", concluyó el Congresista.