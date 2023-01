Varios congresistas firmarán la carta de Claudia López contra propuesta de "excarcelación de presos"

Senadores y representantes a la Cámara, en su mayoría de oposición al Gobierno, manifestaron su respaldo a la iniciativa de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, que está promoviendo una firmatón contra la propuesta del ministro de justicia, Néstor Osuna, de que algunos prisioneros salgan y trabajen de día y regresen a sus centros de reclusión por la noche.

“Pese a las diferencias políticas que he tenido con la alcaldesa Claudia López y que he sido muy crítico de su gestión, celebro que ella se distancie del Gobierno Nacional en esta iniciativa del ministro, donde vemos que está más preocupado por las personas que han violado la ley y no por resolver los problemas de la gente", dijo el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Andrés Forero.

Agregó que "yo firmaría esa carta, porque me parece indignante que el Gobierno Nacional esté dando privilegios a quienes delinquen por encima de quienes cumplen sus obligaciones constitucionales”.

Por su parte, el senador Miguel Uribe, cuestionó que “no es concebible que el ministro invite a darles trabajo a las personas salgan a la calle de las cárceles, cuando trabajo necesitan los jóvenes que están estudiando o las madres cabezas de hogar. Lo que están haciendo es pavimentando el camino hacia la impunidad total; es indignante que se les den más oportunidades a los criminales que a los ciudadanos que cumplen la ley”.

Según la alcaldesa, esta carta será remitida con todas las firmas al presidente Gusto Petro y al ministro de justicia, Néstor Osuna, para que sean conscientes de la oposición de la ciudadanía frente a esta propuesta.

Cabe señalar que el ministro Osuna, promotor de la iniciativa, le respondió a Claudia López que “este no es un proyecto de excarcelación y muchísimo menos de impunidad", sino más bien de resocialización de los privados de la libertad.