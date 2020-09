Varios funcionarios del Congreso dieron positivo para coronavirus

Luego de la reciente elección en el Congreso de la República de la Procuradora Margarita Cabello a la que los funcionarios asistieron de manera presencial, se ha confirmado que varios de ellos dieron positivo para coronavirus.

De acuerdo al senador Armando Benedetti, recientemente tuvo comunicación con la directora administrativa del Senado, quien le confirmó que “sí es cierto que algunos funcionarios dieron positivo en los últimos días. De igual forma me informó que se activaron todos los protocolos de seguridad establecidos para estos casos”.

Benedetti previamente había alertado en sus redes sociales que se trataba de varios funcionarios que asistieron a la elección de la primera Procuradora mujer del país.

Me he comunicado con la Directora Administrativa del @SenadoGovCo y me dijo que sí es cierto que algunos funcionarios dieron positivo en los últimos días. De igual forma me informó que se activaron todos los protocolos de seguridad establecidos para estos casos. ⬇️ https://t.co/W6c8PKgEnj