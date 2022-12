Verdes, decepcionados con gobierno Petro, se declararían en independencia

Una especie de rebelión de algunos integrantes de la bancada de gobierno quedó evidenciada durante la votación de la conciliación de la reforma política, que fue aprobada en la plenaria del Senado de la República.

Algunos congresistas consideraron que el proyecto fue completamente desdibujado y el contenido aprobado en la Cámara de Representantes no cumple con los criterios establecidos para combatir la corrupción electoral.

Esto llevó a que el senador Jota Pe Hernández, uno de los más votados de la Alianza Verde, que es un partido de gobierno, planteara la posibilidad de retirarse de la coalición para irse a la independencia.

“El partido Alianza Verde, varios de mis compañeros representantes y senadores, me han manifestado que están completamente decepcionados. Hoy desde el Partido Verde le hago un llamado a mi partido para que nos declaremos en independencia y echemos para adelante”, sostuvo.

Por su parte, el senador Iván Name, otro miembro de la Alianza Verde, fue un fuerte crítico de la lista cerrada tal y como quedó aprobada en la reforma política.

“En las listas cerradas no trabaja nadie porque los primeros se sientes elegidos y los últimos se sientes perdidos, solo cuando aparecen los mesías se puede aplicar y lo respetamos como está hoy. Esta reforma quedó descuartizada en el tránsito de las dos cámaras, se amputaron factores fundamentales, porque esto requería un sistema del voto obligatorio, de la financiación de las campañas para que las listas cerradas funcionaran. Nos han mandado una reforma política que viene casi exhausta de tanto ajetreo”, sostuvo.

De igual forma, reveló que el proyecto ya no cuenta con el respaldo completo de la colectividad, al tiempo que denunció amenazas contra quienes se oponían a esta propuesta legislativa.

“Esta reforma no cuenta con la mayoritaria participación del partido Alianza Verde y eso no va a ser para que nos amenacen con cierto tono, diciendo que bueno que los quieran estar estén y que los que no quieran estar se vayan, pues si nos sacan, nos sacan, pero tenemos diferencias en la izquierda que nos honran. Esta reforma es vieja y no consulta el tiempo que vivimos”, indicó.

Sin embargo, el planteamiento hecho por el senador Jota Pe Hernández de irse a la independencia fue rechazado por otros miembros de la coalición de gobierno, que consideraron que aún se pueden lograr consensos en los cuatro debates que le restan a la reforma política.