El padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, se refirió a la polémica que se ha generado en el país por cuenta de la versión sobre un posible entrampamiento en el caso de Jesús Santrich.

Según de Roux, eso nunca fue una conclusión a la que haya llegado la Comisión en medio de la investigación, ya que simplemente se trató de una cita periodística que se hizo para la elaboración del documento.

“En ese caso, el documento no le echa la cumpla a nadie, ni señalando culpables, sino que dice que este es un asunto que merece ser estudiado a fondo en Colombia”, indicó.

“Este no es un documento del informe final, es un documento de estudio que hacen los investigadores, la referencia que hay y que se toma como entrampamiento es una cita de El Espectador, no es una cosa que afirme la Comisión, no es un juicio o una conclusión que hace la Comisión”, aclaró el padre.

El presidente de la Comisión de la Verdad insistió en que lo ocurrido con el caso de Santrich, debe seguirse indagando. “La investigación que se entrega termina diciendo que este es un asunto que vale la pena seguir estudiando”, sostuvo.

Frente a la polémica por lo dicho por Néstor Humberto Martínez, sobre que nunca fue consultado en el marco de la construcción del informe de la Comisión de la Verdad, el padre de Roux aseguró que si bien el fiscal no fue citado, sí solicitaron varias citas con la Fiscalía para abordar el tema del caso Santrich y nunca fue posible obtenerla.

“La afirmación que hace un periodista de El Espectador de la época diciendo que la coca fue entregada por la Fiscalía, no es una afirmación de la Comisión de la Verdad, es una afirmación de un periodista. Los investigadores dicen que enviaron varias razones a la Fiscalía para poder hablar con ellos sobre eso y que no fue posible tener la cita”, aseguró.

El sacerdote fue citado a la plenaria del Senado de la República en donde presentó oficialmente el informe elaborado por la Comisión de la Verdad sobre el conflicto armado en Colombia.