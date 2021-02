"Víboras venenosas": el controversial tuit del general Zapateiro

Una expresión del comandante del Ejército Nacional, general Eduardo Zapateiro, generó todo tipo de opiniones de diferentes sectores políticos y sociales.

"Somos soldados del Ejército y no nos dejaremos vencer por más víboras venenosas y perversas que quieran atacarnos, señalarnos o debilitarnos. Oficiales, suboficiales y soldados, no nos rendimos, no desfallecemos, siempre fuertes con la cabeza en alto", escribió el alto oficial en Twitter.

Algunos congresistas y miembros de sectores sociales interpretaron que ese mensaje del comandante del Ejército Nacional iba dirigido a los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)

El general Zapateiro señaló que no se dejarán vencer por "más víboras venenosas y perversas que quieran atacarnos".

Somos soldados del @COL_EJERCITO, y no nos dejaremos vencer por más víboras venenosas y perversas que quieran atacarnos, señalarnos o debilitarnos. Oficiales, suboficiales y soldados, no nos rendimos, no desfallecemos, siempre fuertes con la cabeza en alto. Dios está con nosotros pic.twitter.com/UYViskIse8 — Gral. Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda (@COMANDANTE_EJC) February 19, 2021

Enseguida, se desató una series de opiniones y mensajes al comandante del Ejército para que aclare el sentido de ese trino.

El director para las Américas de Human Right Watch, José Miguel Vivanco, advirtió que sería grave si el Ejército Nacional quisiera intimidar a la JEP.

Un día después de que @JEP_Colombia anunció sus avances sobre falsos positivos, el comandante del Ejército trina este críptico mensaje.



Respetuosamente le pido a @COMANDANTE_EJC que aclare el sentido de su trino. Sería muy grave que el Ejército pretenda intimidar a un tribunal. https://t.co/zntosj3ryB — José Miguel Vivanco (@JMVivancoHRW) February 19, 2021

Sectores de la oposición política también se refirieron a la expresión del general Zapateiro.

Esto no es admisible.



Quienes investigan violaciones a DDHH no son víboras. Cumplen un deber del Estado.



Otras transiciones nos han demostrado que la única manera de proteger la legitimidad de las fuerzas es reconocer responsabilidad, contribuir a la verdad y hacer reformas. https://t.co/MjEAc1TOjZ — Juanita Goebertus (@JuanitaGoe) February 19, 2021

Esta polémica se generó tras haberse conocido el informe emitido por la JEP que señala que durante los años 2002 y 2008 se presentaron más de 6.400 casos de falsos positivos, en contraste con las cifras de la Fiscalía que indican que fueron registrados 2.248 de estos casos.