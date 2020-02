Viceministro de Defensa rechazó propuesta para que los militares voten

Tras la propuesta de adelantar una reforma constitucional para que los militares y policías puedan votar en las elecciones que se realicen en el país, el viceministro de Defensa, el almirante en retiro David Moreno, rechazó la posibilidad que se planteó desde el Centro Democrático.

Para el funcionario, los uniformados aún no están preparados para votar. “Considero que en este momento no tenemos la cultura suficiente para poder tener ese tipo de participación en las decisiones políticas del Estado (...) no tenemos aún la cultura”, reiteró.

En contexto: Uribismo propondrá que militares puedan votar

Según el viceministro de la Defensa, es mejor que los militares no participen por ahora en estos procesos.

Se espera que este año llegue de nuevo al Congreso de la República la discusión de una reforma política que modifique todo el sistema electoral que ha funcionado durante tantos años en el país.

Uno de los puntos que el Centro Democrático quiere debatir dentro de la iniciativa es la posibilidad de que los miembros de la Fuerza Pública puedan votar en las elecciones nacionales y regionales.

La propuesta será presentada por el representante a la Cámara, Ricardo Ferro, quien considera que el derecho al voto es universal y no debe ser violado para absolutamente ningún ciudadano, independiente de su condición frente al Estado.

Lea acá: Cartel de la toga: Condenan al exmagistrado auxiliar de Gustavo Malo

“Si el Congreso de la República se va a meter en una reforma política, el primer tema que debe abordar en la misma es el del sufragio universal y en ese tema juega un papel muy importante el voto de los miembros de las Fuerzas Armadas”, indicó.

“No puede ser que Colombia sea uno de los pocos países en el mundo en donde sus militares no pueden votar”, añadió Ferro.