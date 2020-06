Vicepresidenta debió contarle al país que su hermano fue condenado por narcotráfico: congresistas

Por su parte, el senador del Centro Democrático, Santiago Valencia, defendió a la vicepresidenta Marta Lucia Ramírez, tras señalar que no se puede deslegitimar a alguien por un delito que cometió un familiar hace más de 20 años.

“Están tratando de sindicarle un delito de sangre, por el hecho de que un hermano suyo fue condenado. Ella no tiene por qué responder por los delitos cometidos por su hermano”, dijo.

Frente al silencio de la vicepresidenta durante varios años sobre el caso de su hermano, el senador aseguró que “quizás no se contó porque fue una decisión de su familia. No podemos seguir diciendo que ella carece de legitimidad de hablar de narcotráfico, no creo que pierda de autoridad moral a pesar de no haberlo contado”.

Sin embargo, Valencia reconoció que fue un error por parte de la vicepresidenta siendo una figura pública, el hecho de no haber contado este suceso.

“Fue un error no haberlo no contado, no sé porque no lo hicieron, pero repito que no la pueden condenar por un delito que no fue de ella sino de su hermano”, sentenció.

En ese sentido, el congresista señaló que “si ella no cometió ningún delito, tiene toda la legitimidad para seguir atacando el narcotráfico desde la Vicepresidencia”.

Cabe mencionar que la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, reconoció este jueves que uno de sus hermanos fue condenado hace 23 años en Estados Unidos por el delito de “conspiración por tráfico de drogas”, tras conocerse una publicación que señaló un pago en ese caso, por 150 mil dólares.

Según el Portal La Nueva Patria, “Ramírez y su esposo, Álvaro Rincón, pagaron la fianza de Bernardo Ramírez Blanco, detenido en Miami (EE.UU.) en julio de 1997, cuando recibía un cargamento de heroína de dos 'mulas' o correos humanos”.