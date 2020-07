Vicepresidenta estaría dispuesta a retirar denuncia contra periodista Jeremy McDermott

La firma Víctor Mosquera Marín Abogados rompió el silencio frente a la denuncia que presentó la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, por injuria agravada, en contra de Jeremy McDermott, director Ejecutivo y Cofundador de InSight Crime, que reveló los presuntos nexos entre su esposo Álvaro Rincón con el narcotraficante conocido como 'Memo Fantasma'.

Los abogados, que representan a la Vicepresidenta, señalaron que Ramírez estaría dispuesta a retirar la denuncia siempre y cuando las partes se reúnan y eventualmente puedan realizar un acuerdo.

En contexto: "No voy a cambiar lo publicado, todo fue verificado": Jeremy McDermott por denuncia de la vicepresidenta

En ese sentido, insistieron que la denuncia presentada el 2 de junio se da luego de que intentaran un proceso de conciliación, en el que se buscaba que el periodista McDermott corrigiera la información.

"Mediante este comunicado y ante el llamado de la FLIP, ofrecemos retirar la denuncia siempre y cuando las partes se reúnan previamente, se escuchen y eventualmente puedan realizar un acuerdo directo de aclaración y/o rectificación, sobre la controversia anteriormente expuesta, siendo la FLIP la mediadora", indica uno de los apartes del documento revelado por la firma.

Los abogados también manifestaron que defienden la libertad de prensa, la libertad de expresión y el papel de medios y periodistas, "pero también creemos en la defensa del buen nombre, honra y reputación de las personas, bien sean públicas o privadas contra informaciones inexactas, siendo un derecho internacional, inalienable e indivisible que constituye pilar de una sociedad democrática".

En contexro: Marta Lucía Ramírez denunció al periodista que vinculó a su esposo con 'Memo Fantasma'

De acuerdo con la firma de abogados, "en el mes de abril del año 2020 (...) se solicitó como primera opción al señor Jeremy McDermott, rectificar o aclarar la información ambigua e inexacta que había difundido en la que afirmaba que la señora vicepresidente de Colombia Marta Lucía Ramírez le había informado que conocía personalmente al señor Guillermo León Acevedo cuando, por el contrario, esta le manifestó telefónicamente y en su chat privado, de forma inequívoca, que no conoce ni ha tenido ninguna relación con el señor Acevedo".

También señalan que "la referencia a la investigación periodística del señor McDermott no la conoció la señora Vicepresidenta, por la supuesta cercanía a Acevedo, como afirma él, sino que la recibió de parte del Dr. Juan Ricardo Ortega, persona reconocida y de alta credibilidad, quien conoció de la investigación directamente y aclaró personalmente en conversación telefónica con el señor MCDermott, que era él quien había comentado con la señora Marta Lucía Ramírez del trabajo de investigación sobre Acevedo".

Y aclara que alias 'Memo fantasma' 14 años atrás habría "aportado unos inmuebles a un proyecto inmobiliario, en el cual participó su esposo y aparentemente estaba siendo investigado por vínculos con el paramilitarismo".

Los abogados que representan a la vicepresidenta indican que "no obstante, de recibir de la fuente directa la información suministrada por la señora Marta Lucía Ramírez y saber que ella no había tenido ningún contacto ni comunicación con el señor Acevedo, el periodista Jeremy McDermott se negó a la información imprecisa divulgada por él, en cuanto se refiere a Marta Lucía Ramírez".

Lea también: ¿En qué consiste el mínimo vital a mujeres embarazadas por violación?

Y aseguran que ante la negativa del periodista Jeremy McDermott y ante la no rectificación y/o aclaración, como segunda medida, se optó por presentar un recurso legal con el único fin de que, en la etapa de conciliación, "atienda a los argumentos y pruebas y ajuste la información que ha dado a conocer pues constituyen falsas implicaciones y difamación de la señora Marta Lucia Ramírez al vincularla con alguien a quien ella no conoce y con quien no ha tenido ningún tipo de contacto en ningún momento de su vida".

En el documento señalan que Marta Lucía Ramírez "apoya la investigación que está realizando el señor Jeremy McDermott respecto a cualquier persona presuntamente vinculada al narcotráfico, paramilitarismo o cualquier actividad criminal y si el señor Acevedo tiene vínculos con esas actividades espera que la justicia proceda eficazmente".

Revelan además que las certificaciones que obtuvo la empresa constructora de la que hace parte su esposo, "tanto de la Policía Nacional como de la Fiscalía y la fiduciaria estatal La Previsora, afirman que en 2006-2007 cuando se llevó a cabo el proyecto inmobiliario, no había ninguna investigación o noticia criminal contra el señor Acevedo".