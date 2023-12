La vicepresidenta Francia Márquez advirtió que desde que llegó al Gobierno, varias personas han intentado inducirla a cometer actos que podrían ser considerados como corrupción.

En medio de la conmemoración del Día Internacional de la lucha contra la Corrupción, organizado por la Secretaría de Transparencia, la funcionaria señaló que hay una cultura de prácticas de corrupción no solo de funcionarios públicos, sino de la sociedad en general.

“Creo que llegar al Gobierno nacional ha sido un desafío enorme y lo digo por mi propia experiencia, porque he encontrado una cultura, no solamente en funcionarios públicos sino en la sociedad civil en general, una cultura de prácticas de corrupción que a mi me sorprende mucho”, dijo Márquez durante el evento.

Noticia en desarrollo...