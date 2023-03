Vicepresidenta pide a la Fiscalía celeridad en investigación por atentados en su contra

Sin embargo, dio a conocer que desde entonces, “no he tenido diálogo con usted, tampoco he sido informada de avances en esas investigaciones” y agradeció el trabajo que ha hecho la Unidad Nacional de Protección y la Policía Nacional.

En relación a esas denuncias, el mismo fiscal general reveló hace algunos días que ya había recibido las alertas, de manos de la vicepresidenta, poniéndole de presente la relación que tenía ella con la UNP y la Policía.

“La vicepresidenta me dijo que estaba preocupada porque nadie le garantizaba la seguridad. Que fue donde la Policía y no la quieren cuidar, que fue donde la UNP y no la quieren cuidar”, dijo el fiscal general hace unos días, en medio de un foro en la Universidad Externado.