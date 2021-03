Vicepresidenta pide a la MOE vigilar que no se repita corrupción en elecciones

Durante el lanzamiento de la Observación electoral 2022, liderado por la Misión de Observación Electoral (MOE), frente a las Elecciones al Congreso y Presidenciales 2020-2026, la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, pidió una vigilancia especial para no repetir los actos de corrupción de las elecciones de años anteriores.



La alta funcionaria, en medio de su discurso, hizo el llamado a la Observación electoral para ir al fondo de los actos de corrupción en las campañas, refiriéndose a la reelección del expresidente Juan Manuel Santos, en el 2014.

Le puede interesar: Hay bodegas que pagan a redes sociales en contra de candidatos: Marta Lucía Ramírez

"De pronto nos limitamos a las formas mucho más que al fondo, aquí hay que ir al fondo y la MOE ha hecho siempre observaciones y recomendaciones, pero cuando uno mira hacia atrás, nos tocó sufrir en carne propia toda la dificultad de una campaña de reelección donde estaba de por medio toda la plata de Odebrecht, uno dice: ¿tuvimos la capacidad de reaccionar a tiempo? ¿tuvimos en la Observación las advertencias oportunas? De verdad creo que en este momento no podemos darnos el lujo de hacer un ejercicio de teoría política", afirmó la vicepresidenta Ramírez.



Ramírez indicó que los proveedores de las campañas deben presentar al Consejo Nacional Electoral los gastos de las campañas para que crucen toda la información de las cuentas.



"Hay que aplicar sanciones cueste lo que cueste, hago esta solicitud como ciudadana y como Vicepresidente", dijo. Para las próximas elecciones, la Vicepresidenta indicó que viene adelantando una formación para que las mujeres hagan parte de la política con una formación especial para no ser incluidas en maquinarias políticas.



"Este año vamos a formar a 10.0000 mujeres en esta formación política, con formación en liderazgo para que no tengan temores de salir en una campaña, para que no sientan que si no son producto de una maquinaria que las señala a dedo, ellas no son viables", manifestó Ramírez.

Lea también: Capturan a extranjero por la nueva balacera en medio de un robo en Bogotá

Además, recordó el caso reciente de la excongresista Aida Merlano. "Esta formación se hace para que no tengan que caer en casos conocidos como el de la exrepresentante que está en Venezuela. Nosotros debemos saber que hay mujeres que creen que la única manera es prestándose a través de acuerdos totalmente opacos para su presencia en la política. Las mujeres tienen que luchar por sus campañas, que se hagan elegir por su vocación, por su conocimiento, por sus propuestas", puntualizó.

Esto lo hace porque, se indicó, la presencia de mujeres en los cargos de elección popular es deficiente.