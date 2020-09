Víctimas de abusos policiales entregaron su testimonio en el Congreso

La Comisión Segunda del Senado adelantó una audiencia pública para escuchar los testimonios de las víctimas de los casos de abuso policial que se presentaron durante las manifestaciones ciudadanas.

A la cita asistieron familiares de algunas personas que fallecieron luego de las protestas violentas y otros que resultaron heridos por cuenta de los disparos que hicieron los uniformados.

Nancy Castro narró cómo su hijo fue brutalmente agredido. “Lo dejaron semidesnudo, lo tiraron al piso, lo esposaron, le dieron una patada en la cara, le quemaron el pelo con un encendedor, fue golpeado totalmente, le hicieron heridas en la cabeza con un arma, le cortaron una oreja”, indicó.

Cristian Camilo Rodríguez, quien fue víctima de una presunta detención arbitraria, por parte de la Policía el pasado 01 de septiembre, también contó su experiencia.

“Nos agredieron brutalmente, me dejan inconsciente, me pegan bolillazos, patadas, cachetadas, me agreden con taser, tengo marcadas las cicatrices del taser, en las manos, en los brazos, en los pies tengo hematomas, se puede constatar la tortura que sufrí por parte de los policías de la estación de Puente Aranda”, manifestó.

Iván Castellanos, un joven que resultó herido con una bala en una de sus piernas, denunció que tiene miedo de salir a la calle porque también han venido siendo víctimas de seguimientos por parte de efectivos de la Policía.

“Nos quieren pasar como que somos vándalos del ELN y eso no es así. También siento miedo, esto me ha afectado psicológicamente porque me da miedo salir a la calle y recibir otro impacto de bala, porque la Policía nos está siguiendo, nos tiene entre ojos, no quiere que hablemos, nos quieren pasar por vándalos y las cosas no son así”, dijo.

Alejandra Páez, esposa de uno de los jóvenes que murió en estas protestas, pidió duras sanciones para los responsables y solicitó que no sean catalogados como integrantes del ELN.

“Exijo que los culpables sean condenados con justicia ordinaria, más no con Justicia Penal Militar. También exijo que el nombre de mi pareja sea respetado y no vinculado con grupos armados al margen de la ley y sugiero que se haga una reforma estructural a la Policía Nacional”, manifestó.

Varios congresistas advirtieron que estos hechos narrados por las víctimas pueden ser considerados como sistemáticos, por parte de la Policía Nacional, y eso debe ser denunciado ante organismos internacionales.