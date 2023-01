Denuncias de acoso han puesto en el ojo del huracán a Víctor de Currea Lugo, quien fue designado por el presidente Gustavo Petro para ser embajador de Colombia en Emiratos Árabes Unidos.

No obstante, en entrevista con medios nacionales este jueves, el escritor y académico anunció que renunció a la designación, tras las acusaciones en su contra. "Yo he decidido que no voy a aceptar el cargo, voy a declinar la invitación que me hizo el presidente Gustavo Petro", indicó Victor de Correa en entrevista con Caracol Radio.

No obstante, agregó que cuenta con un equipo de abogados para continuar por las vías jurídicas, al asegurar que las acusaciones en su contra son falsas.

Cabe mencionar que durante los últimos días, la situación en contra de De Currea se agudizó gracias a las denuncias de la representante a la Cámara por el Movimiento Dignidad Jennifer Pedraza, quien a través de su cuenta de Twitter, señaló que el académico contaba con graves denuncias de acoso y abuso en su contra, realizadas por parte de estudiantes de reconocidas universidades.

“Este señor que acaba de nombrar @petrogustavo en la Embajada de Emiratos Árabes tiene MÚLTIPLES denuncias gravísimas por acoso y abuso sexual hacia sus estudiantes de la @UniJaveriana y de la @UNALOficial. ¿No que ‘el Cambio es con las mujeres’? Dejen de revictimizarlas AL MENOS”, indicó Pedraza.

Sin embargo, en diálogo con RCN Radio, el docente y periodista se defendió de esos señalamientos y los calificó de "delirantes" y sin fundamento.

"Me acusan abusar de una persona de la UTL pero yo nunca he sido congresista, son esas cosas delirantes que uno dice: seamos un poquito serios", indicó, agregando que: "me acusan de ser coqueto en las redes porque saludé a una muchacha en LinkedIn. Pedí a la comisión de género de la universidad que me investigara y la misma decanatura dijo que era imposible, porque esas muchachas se graduaron dos años antes de que yo entrara de profesor. Es decir, yo cómo puedo acosar a dos mujeres de profesor, si nunca fueron estudiantes mías".