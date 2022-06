[Video] Alejandro Gaviria confirmó su apoyo a Gustavo Petro aunque le hizo algunos cuestionamientos

Luego de que los miembros de la coalición de la Centro Esperanza quedaran en libertad para tomar decisiones, de cara a la segunda vuelta presidencial, algunos de sus miembros ya comenzaron a pronunciarse.

A través de un video, el exprecandidato presidencial, Alejandro Gaviria, anunció su apoyo y voto a Gustavo Petro en la segunda vuelta presidencial, aunque le hizo algunos cuestionamientos.

Le puede interesar: Las líneas rojas de Fajardo, Amaya, Robledo y Cristo para apoyar a Rodolfo Hernández

Gaviria ya habría dado su guiño a la candidatura de Petro y lo hizo durante una declaración que le dio al medio Financial Times, en donde señaló que lo mejor era tener un estallido “controlado” con el aspirante del Pacto Histórico.

“Estamos durmiendo en la cima de un volcán. Hay mucha insatisfacción, podría ser mejor tener una explosión controlada con Petro, que meter el volcán en una botella. El país está demandando un cambio”, manifestó en su momento.

No obstante, hace unos días desmintió que hubiera tomado una decisión respecto a la segunda vuelta. Ahora, con este video, aclaró y explicó por qué se decantó por Petro y no por el ingeniero.

En primer lugar, el exministro de Salud consideró que el ingeniero Rodolfo Hernández es una mayor amenaza para las instituciones, "el panorama es difícil, hay dudas, pero uno tiene que tomar posición. No es tiempo para la neutralidad".

En ese sentido, dice que siempre ha defendido "el cambio responsable". Por esa razón asegura que con "salvedades y preocupaciones en algunos temas, Gustavo Petro representa en este momento la opcion de cambio más responsable, institucional y liberal".

Gaviria cree lo anterior por qué para él con Hernández, "los riesgos de un rompimiento institucional con el congreso y las cortes son mayores".

Asimismo, el exprecandidato resaltó que Petro "ha respetado el debate, presentando ideas y hecho propuestas, Rodolfo no. Me parece cuestionable una campaña que solamente ha apelado a un discurso anticorrupcion, eficaz pero oportunista (..) He criticado por muchos años la demogagia anticorrupción".

En cuanto a los temas económicos, precisó que "Rodolfo tiene una idea de la austeridad que desconoce la realidad económica y presupuestal que no está basado en un entendimiento profundo de la economía".

Por su parte, cree que Petro es consiente de un ajuste fiscal, "sus ideas de reforma tributaria tienen que mejorarse pero apuntan en el sentido correcto (...) Algunas ideas de Rodolfo son mera charlataneria".

Le puede interesar: Confirmado: Rodolfo Hernández no asistirá a debates

Finalmente, comunicó su preocupación por la propuesta de salud de Petro, quien cree que puede reemplazar el sistema de salud con la atención primaria, algo que no considera correcto. "El gobierno de Petro tienen un gran riesgo, la ineficacia aunque no lo veo como una amenaza institucional o democrática (...) Mi voto será entonces por Gustavo Petro".

A continuación el video de Gaviria explicando su decisión: