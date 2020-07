Video: Angélica Lozano y los "madrazos" que se le salieron en plena sesión virtual

Una vez más la virtualidad le jugó una mala pasada a una senadora de la República por haber dejado el micrófono prendido en plena sesión virtual, en la Comisión Primera.

Esta vez le ocurrió a la senadora Angélica Lozano, quien no se percató de que todos la estaban escuchando cuando, sin darse cuenta, comenzó a lanzar algunos madrazos.

“No marica, qué amargura, qué amargura. ¿Viste lo que puso Bolívar, de que ella se retiró? Hijueputa, lee los comentarios que me hacen. Con estos hijueputas no se puede hacer nada. ¡Qué mierda¡”, exclamó.