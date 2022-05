[Video] Benedetti dice que senador del Centro Democrático "es el tipo más bruto de este Congreso"

El Congreso de la República debería ser el epicentro de las grandes discusiones en el país, de los temas relevantes para la ciudadanía en Colombia, sin embargo, se ha vuelto usual que este espacio sea el escenario donde políticos hacen polémicas declaraciones, atacan a sus contrincantes, a veces con un tono bastante airado, con lo que los debates pierden relevancia y se queda en la retina los insultos y críticas personales.

Lo anterior se pudo evidenciar claramente ese miércoles en el Senado de la República, donde el senador Armando Benedetti arremetió contra un senador del Centro Democrático a quien calificó de "bruto" y que solo "habla huevonadas".

En video quedó registrado como Benedetti fue de frente en contra de Carlos Mejía, quien también se caracteriza por sus declaraciones airadas en contra de sus opositores.

"Quiero decirle algo, que hay un consenso entre los 100 senadores, 108, hasta de su partido, de que usted es el tipo mas bruto de este Congreso de la República (...) No se ha leído un libro, habla todo el día huevonadas, cosas tontas, que castrochavismo, se murió Chaves y Castro y usted sigue hablando de esa huevonada", empezó el senador que apoya la candidatura de Gustavo Petro.

Si bien las palabras fueron fuertes, Benedetti no se detuvo y continúo con su feroz ataque: "Póngase las pilas que por seguir hablando esas pendejadas tu Narcotráfico va de segundo a 20 puntos. Es que la gente ya no le come cuento a eso. Mientras usted habla con el hígado, porque no creo que tenga cerebro y neuronas, lo único que le quiero decir, es que yo hablo es con fallos, usted siempre habla con cosas tontas".

El senador concluyó su dura intervención reiterándole que lo considera "el senador más bruto": "Nunca se le olvide que si hace una encuesta de cuál es el senador más bruto, es usted"