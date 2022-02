VIDEO: Candidato a curul de paz golpeó e insultó a un anciano

En época de elecciones, es usual que los ojos estén encima de los candidatos a los diferentes cargos. Por eso, muchos de los aspirantes buscan mostrar su mejor cara previo a los comicios. No obstante, también es usual que se expongan actuaciones o hechos en los que los candidatos no quedan mal parados y muestran actitudes que no son acordes ni propias de un servidor público.

Ese es el caso de Pedro Norberto Castro, candidato a la Circunscripción Especial para la Paz por el departamento del Cesar, quien se vio envuelto en una situación en la que agrede física y verbalmente a un hombre de la tercera edad.

El hecho se conoció gracias a la investigadora Katia Salem Ospino, quien difundió un video en el que se ve la penosa actuación de Castro, razón por la que pidió que sea investigado.

"Acabo de ver este video, en el que Pedro Norberto C. candidato uribista a la curul de paz por el Cesar, le propina un golpe en la cabeza a un anciano. Este bandido es el esposo de Claudia Lozano, la falsa fiscal denunciada por Daniel Coronell”, dijo la investigadora.

En el video de las cámaras de seguridad se ve como el candidato golpea con su puño al adulto mayor en la cabeza y posteriormente sigue insultándolo.