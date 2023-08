[Video] Cantante involucrado en el caso Nicolás Petro habla sobre acusaciones: no he recibido dinero

Julio Rojas habla sobre los vínculos con el caso Nicolás Petro

Hace pocas horas el cantante habló sobre su supuesta participación en el caso del hijo del presidente.

Por medio de sus redes sociales, el cantante niega tener algo que ver con Nicolás Petro y afirma que nunca se prestó para recibir o entregar dinero.

"No me he prestado ni para recibir dinero, ni para llevar dinero, ni entregar dinero a absolutamente nadie. No he recibido una llamada o un mensaje que me pidan o me ofrezcan llevarle dinero a alguna persona”, indicó.

De interés: Andrés Petro envía contundente mensaje a Nicolás: “la ambición infantil de una pareja”

Asimismo, indicó que está dispuesto a colaborar con la justicia y que no puede creer que esté siendo mencionado en el caso de Nicolás Petro.

En el video, Julio Rojas contó que sí conoció a Nicolás, pero porque según él fue contratado para cantar en dos fiestas.

"Quiero que me separen de ese tema, a mí me interesa que me conozcan por mi música, por mis parrandas y por las cosas bonitas que he hecho, no por algo que yo ni siquiera tengo nada que ver", dijo el cantante.

El cantante finalizó afirmando que siempre se ha caracterizado por su comportamiento ético y ejemplar.

“A lo largo de mi carrera artística me he caracterizado por mantener un comportamiento ético y ejemplar, de lo cual pueden dar fe tanto mis allegados como las personas que han contratado mis servicios. Seguiré alegrando corazones a través del talento que Dios me dio y hasta el día que él lo permita”, afirmó.