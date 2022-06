[Video] Cuando Petro invitaba a Rodolfo Hernández a unirse al Pacto Histórico

Desde que se conocieron los resultados de las elecciones del 29 de mayo, en la que se conoció que pasaron a la segunda vuelta los candidatos Gustavo Petro por el Pacto Histórico con 8.520.444 votos (40,34%) y Rodolfo Hernández, con 5.950.301 (28,17%), no ha parado la tensión en el ambiente político por los cuestionamientos que se hacen candidatos y seguidores de parte y parte.

Por ejemplo, el candidato Gustavo Petro celebró en su sede de campaña la victoria y sin mencionarlo les envió un mensaje a los electores del ingeniero Rodolfo Hernández, cuya principal bandera de campaña ha sido la lucha contra la corrupción.

Le puede interesar: Rodolfo Hernández se refiere a los apoyos que está recibiendo tras pasar a segunda vuelta

“La justicia social no es estrafalaria en Colombia, es una necesidad, claro a esa necesidad no llegaremos si hay corrupción, pero la corrupción no se combate con frases de Tik Tok, así algunas personas muy respetables piensen que sí, la corrupción se combate arriesgando la vida porque es un régimen de corrupción lo que enfrentamos, nosotros hemos arriesgado la vida para luchar contra la corrupción y no de mentiras, es de verdad”, dijo el candidato Petro.

Por su parte, Hernández advirtió que si Gustavo Petro gana en segunda vuelta y se convierte en el presidente de la República, "se le entregaría la chequera a Piedad Córdoba, Armando Benedetti y Roy Barreras". Además en redes ha cuestionado por qué Petro lo ataca ahora, cuando antes reconocía lo que adelantaba en su campaña: "Cómo cambian las cosas. Este debe ser el tono entre los dos proyectos de cambio por los que votó Colombia. No lo olvide", le escribió el ingeniero a Petro recordando cuando Petro le agradecía.