[Video] El hijo menos conocido de Petro contó por qué no estuvo en la posesión presidencial

El pasado 7 de agosto, Bogotá se vistió de fiesta y celebración para dar inicio a la era Petro, un episodio de gran importancia en el país, pues es la primera vez que un gobierno de izquierda estará en el poder. Sobre las 3.00 pm en la capital, la familia Petro salió del palacio de San Carlos para dar inicio a la marcha hasta llegar a la Plaza de Bolívar y dar inicio a la ceremonia de posesión presidencial de Gustavo Petro.

Nicolás Petro, Andrés, Sofía, Antonella y Andrea son los cinco hijos del nuevo presidente de la República, aunque llamó la atención que uno de sus primogénitos no estaba en el lugar.

Le puede interesar: Congresista revela que senadora le dijo que "por nada del mundo se bajará el salario"

Se trató de Andrés Petro, uno de los hijos mayores del Presidente, y distante de la política desde hace algunos años, razón por la que es poco conocido en Colombia.

A través de un video, Andrés Petro contó que no pudo asistir dado que vive en el exterior y no consiguió los permisos necesarios para ir a Colombia, dado que al ser refugiado en Canadá, se supone que no volvería a su país de origen, al menos hasta que sea ciudadano.

"Resulta que yo soy un refugiado en Canadá y como tal, no puedo volver a mi país de origen hasta no tener la ciudadanía o el permiso de residencia permanente”, explicó.

En ese sentido, dijo que se arrepiente bastante de no haber estado con su padre y hermanos: “Intenté, por varios medios, recibir un permiso especial de Canadá. Desafortunadamente hicimos las diligencias tarde y no hubo tiempo para poder viajar a Colombia. Fue un momento muy especial para el país y mi familia. Me arrepiento bastante de no poder estar presente. Era una oportunidad para ver a mis hermanas y hermanos, que hoy viven en diferentes partes del mundo”.

A continuación el video de Andrés Petro explicando la situación: