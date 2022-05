[Video] Familia de Luis Díaz anuncia apoyo a Fico Gutiérrez

En la actualidad, el futbolista Luis Díaz es la sensación del fútbol europeo por cuenta de sus brillantes actuaciones con el Liverpool, especialmente la de esta semana ante Villareal, dado que con su ingreso cambió la cara de su equipo y les aseguró la clasificación a la final de la Champions League ante el Real Madrid.

Hoy por hoy no hay un aficionado al fútbol en Colombia que no quiera a Luis Díaz y que no crea que es el presente y futuro de la Selección Colombia. No obstante, cuando un deportista habla de temas tan pasionales, como lo es la política, la percepción de algunas personas se nubla, y cambian de opinión sobre grandes referentes del deporte.

Esta situación se evidenció con el Campeón del Tour de Francia, Egan Bernal, quien en su cuenta de Twitter publicó algunos comentarios sobre política que causaron molestia tanto en petristas, como uribistas, quienes lo terminaron atacando personalmente, a pesar de los logros que ha logrado para el país y que al igual que cualquier persona puede tener una postura política.

Este viernes, sucedió algo similar con Luis Díaz, si bien el futbolista sigue concentrado en la final de la Champions y definición de la Premier League, su familia en La Guajira generó bastante movimiento en las redes sociales tras anunciar su apoyo a Federico Gutiérrez.

"Hoy le entrego mi respaldo al futuro presidente de Colombia, Federico, más conocido como Fico", dice Emanuel Díaz, padre del crack del Liverpool. En el video también está Silenis Marulanda, madre de Lucho, quien también anuncia su apoyo a la candidatura de Gutiérrez.

En el video, el candidato felicitó a los padres por todo el proceso que han tenido con Luis Díaz reconociendo que ese éxito es de toda la familia: "Soñamos que más niños y más jóvenes que teniendo un talento como el de Lucho puedan realizar su sueño", destacó Gutiérrez quien habló de la importancia de invertir en el deporte y en escenarios.

A continuación el video: