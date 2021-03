[Video] La pícara pregunta de Amapola en entrevista a Paloma Valencia sobre el castigo

"Parte de la razón por la que los colombianos no cumplimos la ley...", argumentaba Paloma Valencia cuando fue interrumpida por su hija, Amapola Rodríguez Valencia, quien le hizo esta pregunta: "¿Entonces por qué tú me pegas?". La senadora levantó a la niña, la puso sobre sus piernas y le respondió con tranquilidad: "Yo no te pego".

Los entrevistadores se rieron y Amapola sonrió con picardía. Valencia aprovechó ese momento para tomar a su hija como ejemplo y seguir con la entrevista: "Ella es una gran defensora de este proyecto. A Amapola no le pego, pero sí hacemos unas luchas con el gato Cu a veces".