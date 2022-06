[Video] Papá de Gustavo Petro aclara polémica sobre el lugar de nacimiento de su hijo

o cesa la polémica por cuenta del lugar de nacimiento del candidato presidencial Gustavo Petro, quien según palabras del aspirante es oriundo de Zipaquirá, Cundinamarca y no de Ciénaga de Oro, Córdoba, como él lo ha pregonado en varias oportunidades.

“Yo nací el 19 de abril de 1960, en Zipaquirá”, se le escucha decir al propio Petro durante una audiencia que quedó grabada en video y que publicó el senador Jorge Robledo.

En medio de esta situación, el senador Robledo publicó las fotocopias de la cédula de ciudadanía y el registro civil de Petro, que comprueban que sí nació en Zipaquirá y no en la Costa Caribe colombiana.

“CONFIRMADO @petrogustavo NO nació en Ciénaga de Oro, sino en ZIPAQUIRÁ. ¿Pruebas? - Cédula de ciudadanía - Registro civil - Video en el que Petro lo dice. Y no es que esté mal nacer en uno u otro sitio, pero sí está muy mal presentarse como costeño sin serlo”, indicó Robledo en su cuenta de Twitter.

Ante toda esta polémica, que muchos han considerado irrelevante, el padre del candidato, Gustavo Petro Sierra, aclaró esta polémica en un evento de campaña del Pacto Histórico.

"Los Petro somos de aquí, no somos de Zipaquirá", empieza diciendo el padre del político. "En el caso especial de Gustavo, yo me fui a estudiar a Bogotá, allá me casé, y en unas vacaciones que vine acá a Ciénaga de Oro, mi esposa tuvo un hijo, en ese tiempo no había ni siquiera puesto de salud en Ciénaga a de Oro y entonces la atendió una partera", explica.

En ese sentido, asegura que una vez acabaron sus vacaciones, volvió a Zipaquirá, "allá mis hijos crecieron, tuvieron la edad de estudiar, y naturalmente se necesitaba el registro civil, mi esposa lo registró en la notaría de Zipaquirá, pero eso no quiere decir que él sea zipaquireño, el nació y está bautizado en Ciénaga de Oro", enfatizó Petro Sierra.